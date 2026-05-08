Гастроэнтеролог Степанова предупредила об опасности черной корочки на шашлыке

Обугленная корочка на шашлыке может быть опасна для желудка и кишечника. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ру" гастроэнтеролог Виктория Степанова.

Во время жарки жир и мясной сок попадают на угли, из-за чего образуется густой дым с полициклическими ароматическими углеводородами и гетероциклическими аминами. Эти соединения оседают на поверхности шашлыка и затем попадают в организм вместе с пищей.

"На приемах после длинных выходных мы видим обострения практически у всех хронических пациентов: язвенная болезнь, эрозивный гастрит, рефлюксная болезнь. Картина типичная: человек ел все подряд, запивал крепким алкоголем, перекусывал маринованными огурцами и кетчупом", – заявила медик.

Дополнительную нагрузку на желудок создают крепкие алкогольные напитки. Они усиливают выработку кислоты и раздражают слизистую, особенно если человек пьет на голодный желудок.

Еще одной причиной проблем врач назвала плохо прожаренное мясо. В сырой свинине и курице могут содержаться бактерии и паразиты, способные вызвать кишечные инфекции. Кроме того, опасным становится и шашлык, который долго лежал на жаре или повторно разогревался на следующий день.

Президент Независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья Антонина Цвинария в беседе с RT посоветовала сочетать шашлык со свежими овощами и не переедать. По ее словам, оптимальная порция мяса составляет 200–300 граммов, а людям с заболеваниями желчного пузыря и ЖКТ стоит быть особенно осторожными с жирной пищей и отказаться от алкоголя.

Ранее главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что лучше выбирать для шашлыка баранину и нежирную свинину. Для снижения нагрузки на пищеварительную систему он тоже рекомендовал употреблять вместе с мясом овощи и зелень.

