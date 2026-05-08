Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 10:25

Парад 9 Мая покажут на 34 тысячах экранов в столичном транспорте

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Прямая трансляция парада Победы с Красной площади 9 мая будет транслироваться на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Увидеть парад можно будет не только в городе, но и на подъезде к нему.

Помимо самой трансляции, пассажиров ждет тематический эфир. С 8 по 14 мая на экранах расскажут о роли московского метро в годы войны и о станциях, архитектурное оформление которых посвящено Победе. Отдельной строкой в эфире пойдет рассказ о памятниках участникам Великой Отечественной войны.

Для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Посетителей ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

В честь 81-й годовщины Победы мероприятия пройдут во всех административных округах столицы. Городские парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки откроют свои двери для жителей Москвы и гостей города.

