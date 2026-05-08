Более 7 тыс человек примут участие в параде кадет в Москве

Традиционный парад кадетского движения "Не прервется связь поколений" пройдет в Москве на площади Победителей у Музея Победы 20 мая. В этом году в нем поучаствуют более 7 тысяч человек, в том числе свыше 3 тысяч столичных кадет, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, учеба в кадетских классах – это не только патриотическое воспитание, но и хорошее образование, которое дает ребятам возможности для всестороннего развития. Дети углубленно изучают историю России, военного дела, также регулярно участвуют в различных городских и всероссийских мероприятиях. Одно из них – парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию Битвы за Москву.

Ракова рассказала, что около Музея Победы пройдут более 50 парадных расчетов, в том числе ученики 8–11-х классов московских школ. Особенный день столичные кадеты разделят со своими товарищами из других регионов РФ, включая Пермь, Ижевск, Луганск, Санкт-Петербург, Волгоградскую и Белгородскую области, а также с участниками из Белоруссии.

"Для ребят это важный и волнительный момент, возможность почувствовать сопричастность к истории страны, пройти в одном строю и продемонстрировать дисциплину и командный дух", – отметила заммэра.

Она добавила, что профильность кадетского образования определяется в сотрудничестве с ведомствами силового блока в зависимости от выбора направлений подготовки, например, Минобороны, МЧС, МВД, ФСО России.

Парад "Не прервется связь поколений" занимает отдельное место в системе кадетского образования Москвы. У ребят есть собственное знамя – официальный символ движения, утвержденный Геральдическим советом при президенте РФ.

Ранее сообщалось, что парад Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, будут транслировать на более чем 34 тысячах медиаэкранов в метро, трамваях, автобусах и электробусах столицы. Кроме того, событие впервые охватит и пассажиров пригородных маршрутов проекта "Москва – область". Посмотреть парад можно будет не только в городе, но и при подъезде к нему.