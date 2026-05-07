9 Мая отпразднуют на Северном и Южном речных вокзалах

Тематические мероприятия в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) пройдут на Северном и Южном речных вокзалах, передала пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Сегодня Северный и Южный речные вокзалы – популярное пространство для активного отдыха и досуга горожан. Ко Дню Победы подготовили здесь насыщенную программу. <...> Приходите с семьями и друзьями", – отметил вице-мэр.

9 мая гости смогут посетить концертную программу, включая концерт "Синий платочек Победы", увидеть технику музея "Моторы войны", отправить открытки, принять участие в мастер-классах. Кроме того, на площадках "Музыки в метро" для горожан прозвучат песни военных лет.

На некоторые мероприятия будет необходима предварительная регистрация. Кроме того, в Дептрансе призвали в ближайшие дни быть внимательными и соблюдать правила пользования городским транспортом. На текущей неделе усилена безопасность на транспорте, поэтому стоит отнеситесь к этому с пониманием.

Ранее на Белорусском вокзале состоялась акция "Вальс Победы", посвященная памяти героев ВОВ, в ходе которой артисты исполнили танец под военные мелодии. Участники и почетные гости прибыли на вокзал в рамках другой акции – "Электропоезд Победы". В составе поезда находились как ветераны-железнодорожники, так и жители города.

