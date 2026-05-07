Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 16:42

Культура

"Мосбилет" составил подборку майских концертов в Московском доме музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили посетить майские концерты, проходящие в Московском международном доме музыки (ММДМ), подведомственном столичному департаменту культуры, передает портал мэра и правительства города.

10 мая состоится концертная программа "Эпоха. Окуджава", посвященная годовщине со дня рождения поэта Булаты Окуджавы. Актер Олег Харитонов исполнит песни поэта, а его выступление будет сопровождаться показом архивной кинохроники, отражающей ключевые события России XX века.

20-го числа ожидается концерт "Парижская жизнь" от арт-проекта "Тенора XXI века", который будет посвящен французской музыкальной культуре. В программе заявлены известные произведения Жоржа Бизе, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Шарля Гуно, Жака Ибера, Габриэля Форе, Жюля Массне, Франсиса Пуленка, а также песни Ива Монтана, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье, Джо Дассена и других.

В этот же день с "Хитами мирового рока" выступит ансамбль ClassicaPlus. В различных аранжировках прозвучат известные композиции групп Queen, Metallica, Nirvana, Linkin Park, а также российских рок-групп.

21-го числа музыканты Imperialis Orchestra с программой "От барокко до рока" представят произведения Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Вивальди, а также хиты Queen, певца Элтона Джона, современного композитора Людовико Эйнауди.

В это же день в камерном зале выступит американская джазовая вокалистка Ванесса Рубин родом из Кливленда. Она известна кристально чистым голосом и умением выстраивать драматургию песни.

21 мая ожидается "Концерт для фортепиано с оркестром № 1" и "Симфония № 6 "Патетическая" Петра Чайковского в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра. 22 мая на концерте "Полночь в Париже" прозвучат песни на французском языке в авторских аранжировках, а также классический джаз.

26-го числа свою программу представит Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева. На концерте прозвучат произведения Николая Чикина, Николая Римского-Корсакова, Антона Клейна, Владиславы Малаховской и других.

28 мая ожидается шоу японских барабанов. В ходе музыкально-театрального шоу "Море синего леса" единственной в России группы японских барабанщиков Taiko in-Spiration зрителей ждут традиционные удары тайко, мелодии кото и звучание бамбуковых флейт. 29-го числа зрителей ММДМ ждет концерт по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.

Приобрести билеты на мероприятия можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее москвичей и гостей столицы приглашали посетить музыкальные вечера в Мемориальном музее А. Н. Скрябина. Посетителей ждут произведения Франца Шуберта, Александра Скрябина, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова и других авторов.

В частности, 13 мая состоится концерт "Домра: XXI век", а 14 мая в гостиной выступят учащиеся двух учебных заведений имени Гнесиных. 15 мая пройдет вечер скрипичной музыки.

культурагород

