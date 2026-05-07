В ВОЗ не исключили выявления новых случаев хантавируса

07 мая, 17:06

Общество

В ВОЗ не исключили выявления новых случаев хантавируса

Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом", – приводит его слова РИА Новости.

При этом, добавил он, риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка.

Гебрейесус также лично направил письмо властям Испании с просьбой оказать содействие в ситуации.

Вспышка хантавируса произошла на круизном лайнере MV Hondius. Несколько недель назад корабль вышел из Аргентины и отправился на Канарские острова.

По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека, которые находились на борту. При этом информация о пострадавших россиянах не поступала.

В ВОЗ считают, что причиной вспышки мог стать вирус Андес, считающийся одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. Он может передаваться от человека к человеку, летальность при заражении – около 40%.

150 человек оказались на борту лайнера из Аргентины, где произошла вспышка хантавируса

