МОК не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) после проведения заседания исполкома организации принял решение не отменять рекомендации в отношении российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба МОК.

При этом организация посоветовала международным федерациям снять ограничения с атлетов, которые представляют Белоруссию, так как Национальный олимпийский комитет республики соответствует критериям и Олимпийской хартии. Однако на российских спортсменов данное решение не было распространено.

В МОК объяснили, что, несмотря на конструктивный обмен мнениями по этому вопросу, санкции в отношении Олимпийского комитета России будут действовать до тех пор, пока комиссия по правовым вопросам МОК продолжает обсуждение данной темы.

Кроме того, организация выразила свою обеспокоенность по поводу недавнего расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Тогда гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отвергла обвинения WADA, указав, что спокойно относится к проводимому расследованию.

В свою очередь, глава Минспорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале заявил, что разочарован решением МОК. Однако он отметил, что Россия продолжит дипломатическую и юридическую работу по полноценному восстановлению прав своих спортсменов.

При этом Дегтярев поприветствовал решение МОК о снятии ограничений с белорусских спортсменов. Он выразил надежду, что это решение станет прологом к аналогичному вердикту по олимпийскому движению РФ.

В феврале 2022 года МОК советовала спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. Организация объясняла это решение защитой честности глобальных спортивных соревнований.

В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования.

Уже в декабре 2025 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить российских и белорусских атлетов на юношеские соревнования под национальными флагами и с исполнением гимна. Это решение распространяется на граждан России и Белоруссии как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.

