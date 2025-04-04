Минспорт разработал программу подготовки спортсменов РФ к ОИ-2028

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Министерство спорта России разработало программу подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает РИА Новости.

По его словам, программа включает в себя адаптацию организма спортсменов к условиям проведения соревнований, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

"Было бы целесообразно использовать спортивную инфраструктуру на Кубе для заключительного этапа подготовки российских спортсменов к Играм 2028 года", – добавил Чернышенко.

При этом экс-президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что результатов в теме возвращения российских спортсменов на международные соревнования нет. Условия возвращения спортсменов из РФ состоят в том, что они должны следовать правилам Олимпийской хартии, заявил он.

Вместе с тем министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что россиянам вряд ли получится в полном составе с флагом и гимном выступить на ОИ-2026. По его словам, ситуация с биатлоном и санным спортом сложная, более вероятно участие в ОИ российских бобслеистов и лыжников.