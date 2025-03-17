Президент МОК Бах: результатов в теме возвращения спортсменов из РФ на соревнования нет

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Результатов в теме возвращения российских спортсменов на международные соревнования нет. Об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает ТАСС.

"Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне, не на моем уровне или на уровне исполкома, но на рабочем уровне контакты всегда поддерживались", – заявил Бах.

Он отметил, что условия возвращения спортсменов из РФ состоят в том, что они должны следовать правилам Олимпийской хартии, и добавил, что в олимпийском движении рады всем, кто соблюдает эти правила.

"Мяч на стороне Олимпийского комитета России", – подчеркнул глава МОК.

В феврале 2022 года организация советовала спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. МОК объяснял это решение защитой честности глобальных спортивных соревнований.

В связи с этим Россия не была допущена до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Вместо российских спортсменов в соревнованиях приняли участие атлеты из Болгарии.

В марте текущего года Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных турниров. Он также заявил, что главная цель олимпийского движения – объединять людей.