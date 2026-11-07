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07 ноября, 17:53

Происшествия

Мужчину на Украине нашли мертвым в 120 км от дома после посещения военкомата

Фото: depositphotos/mariakarabella​

На Украине мужчина умер после визита в районный военкомат. Его тело нашли в 120 километрах от дома. Об этом заявил уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в телеграм-канале.

По словам омбудсмена, житель Золотоноши в Черкасской области исчез в августе после того, как посетил Звенигородский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и СП (центр социальной поддержки).

Его доставили в Звенигородку, которая находится приблизительно в 140 километрах от его дома. Как рассказали очевидцы, там у мужчины случился эпилептический приступ. Несмотря на это, он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

Затем местного жителя направили в штурмовую бригаду, но она отказалась его принимать. При этом в ТЦК заявили, что мужчину отпустили, а потом он исчез. Обстоятельства произошедшего неизвестны. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Украине массово похищают молодых людей, не достигших призывного возраста, и заставляют их подписывать контракты с вооруженными силами под пытками или под воздействием психотропных веществ. В украинских СМИ появилось видео, на котором жительница Одессы рассказывает, что ее 23-летнего сына насильно удерживают на объекте, принадлежащем ТЦК, в Киеве и пытаются заставить подписать контракт.

В Верховной раде заявили, что такая схема давно отработана. Молодых людей до 25 лет похищают на улице и привозят в "пыточные ТЦК". Там им дают психотропные вещества, после чего под давлением заставляют их подписывать документы о прохождении военной службы.

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