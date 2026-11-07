Отпевание Федосеевой-Шукшиной состоится в Храме Воскресения Словущего в Москве

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Отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной состоится 11 ноября в 11:00 в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в своем телеграм-канале.

Церемония пройдет по адресу: Брюсов переулок, дом 15/2. Похоронят актрису рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище.

Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября на 89-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной выразили на киностудии "Ленфильм", где прошли первые съемки актрисы.

"Зрители запомнили и полюбили Федосееву-Шукшину в образах простой русской женщины часто с нелегкой судьбой", – отметили в студии.

Дебют Федосеевой-Шукшиной в кино состоялся в 1955 году. Она получила небольшую роль в картине "Два капитана" режиссера Владимира Венгерова. В фильмографии актрисы более 90 работ. Среди них ленфильмовские "Максим Перепелица", "Даурия", "Ключ без права передачи", "Жена ушла" и "Беда".

"Ленинградка Лидия Николаевна никогда не прерывала связь с родным городом", – подчеркнули представители студии, напомнив, что многие годы актриса возглавляла кинофестиваль "Виват кино России!" в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что актриса родилась в Ленинграде и провела в осажденном городе всю блокаду. По его словам, в памяти ценителей российской культуры останется ее творческий дуэт с Шукшиным, в том числе их совместные роли в фильмах "Печки-лавочки", "Калина красная" и "Они сражались за родину".

Среди любимых зрителями работ Федосеевой-Шукшиной глава города назвал "Сверстницы", "Трын-траву", "12 стульев", "Позови меня в даль светлую", "Вам и не снилось…", "Юность Петра" и "Виват, гардемарины!".

"Петербуржцы всегда будут помнить о Лидии Федосеевой-Шукшиной и о ее вкладе в отечественное искусство", – сказал Беглов.

Невосполнимой потерей для отечественной культуры назвал кончину актрисы сенатор Сергей Перминов.

"Память о великой актрисе, ставшей символом настоящей русской женщины, будет жить с нами", – заявил он.

По словам Перминова, в творчестве Федосеевой-Шукшиной отразилась целая эпоха, а сама она оставила "фильмы, которые учат быть людьми".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР. Он отметил, что ее многолетнее служение искусству снискало уважение коллег и любовь зрителей.

"Созданные ею яркие женские образы навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и истинно народной красоты", – говорится в обращении главы республики, которое передает агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии знали и высоко ценили творчество артистки. Светлая память о ней, по его словам, всегда будет жить в сердцах людей.

Между тем депутат Мосгордумы, народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал, что познакомился с актрисой, когда играл в Театре Маяковского в дипломном спектакле "Характеры" по Шукшину. Позже он снимался с ней в фильме "Вам и не снилось".

"Это была артистка и человек с большой душой и сердцем", – отметил он.

Вопрос об установке мемориальной таблички в память об актрисе, по его словам, пока обсуждать рано.

"Через 10 лет происходит обсуждение каждой таблички. Поэтому вернемся к этому вопросу спустя время", – подытожил Герасимов.

Прощание с народной артисткой РСФСР запланировано на 11 ноября. Место проведения траурной церемонии будет известно позднее. Похороны актрисы состоятся в тот же день.

