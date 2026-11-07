07 ноября, 14:28Культура
Прощание с Федосеевой-Шукшиной запланировано на 11 ноября
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной запланировано на 11 ноября. Об этом сообщила ее дочь Ольга Шукшина.
"Место тоже изменилось. Новое место прощания будет известно позднее", – приводит ее слова РИА Новости.
По словам Шукшиной, похороны народной артистки РСФСР запланированы на тот же день. Ее похоронят рядом с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище в Москве.
Федосеева-Шукшина ушла из жизни в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
О госпитализации артистки стало известно еще в октябре. СМИ сообщили, что ей якобы присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.
Позже представители семьи рассказали о тяжелом состоянии актрисы. Ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году. В кино она дебютировала студенткой, сыграв небольшую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" (1955). Первую главную роль актриса исполнила в 1959 году в картине "Сверстницы".
В 1964-м она познакомилась с Шукшиным. В их браке родились две дочери – Мария и Ольга. Широкую известность Федосеевой принесли роли в фильмах супруга "Печки-лавочки" (1972) и "Калина красная" (1973).
При этом всего в фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из ее последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия". Почти два десятилетия Федосеева-Шукшина служила в Театре-студии киноактера в Москве.
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