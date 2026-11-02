02 ноября, 14:25Культура
Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ в тяжелом состоянии
Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжают делать искусственную вентиляцию легких, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь Ольга Шукшина.
Федосеева-Шукшина была доставлена в столичное медучреждение 14 октября. Причиной стала сердечная недостаточность.
Спустя некоторое время в СМИ распространилась информация о том, что актрисе якобы присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.
После этого дочь артистки заявила, что намерена обратиться к главному врачу по поводу публикаций о состоянии здоровья матери. Она отметила, что подобные посты заставляют ее сильно переживать.
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, в свою очередь, назвала оскорбительной попытку присвоить ей паллиативный статус. Она напомнила, что состояние Федосеевой-Шукшиной ранее уже ухудшалось, но она всегда приходила в себя.