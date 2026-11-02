Федосеева-Шукшина остается на ИВЛ в тяжелом состоянии

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Актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной продолжают делать искусственную вентиляцию легких, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом РИА Новости рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

Федосеева-Шукшина была доставлена в столичное медучреждение 14 октября. Причиной стала сердечная недостаточность.

Спустя некоторое время в СМИ распространилась информация о том, что актрисе якобы присвоили паллиативный статус, признав неизлечимо больной.

После этого дочь артистки заявила, что намерена обратиться к главному врачу по поводу публикаций о состоянии здоровья матери. Она отметила, что подобные посты заставляют ее сильно переживать.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, в свою очередь, назвала оскорбительной попытку присвоить ей паллиативный статус. Она напомнила, что состояние Федосеевой-Шукшиной ранее уже ухудшалось, но она всегда приходила в себя.

