Артистку Федосееву-Шукшину на скорой доставили в реанимацию

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию после ухудшения состояния сердца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Ольгу Шукшину.

По ее словам, артистке потребовалась медицинская помощь, поэтому родственники вызвали скорую. Федосеева-Шукшина находится в больнице второй день и пока остается под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось о госпитализации актрисы Марины Нееловой в Москве. По информации журналистов, у нее диагностировали перелом шейки бедра, после чего прибывшие по вызову медики приняли решение доставить ее в одну из столичных больниц.

В театре "Современник" подтвердили, что остаются на связи с артисткой и что рядом с ней находятся врачи.