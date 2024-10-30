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06 октября, 13:16

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Губерниев заявил, что молится о здоровье госпитализированной Тарасовой

"Снова в больнице": что известно о здоровье госпитализированной Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице, сообщили СМИ. Это уже как минимум третья госпитализация за последний месяц. Подробности – в материале Москвы 24.

"Пусть держится"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

О госпитализации 79-летнего тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало известно 5 октября. Причины ее попадания в больницу не разглашаются, при этом, по словам источников, пока ситуация неоднозначная.

"Она снова в больнице. Состояние пока не могут стабилизировать", – сообщил инсайдер.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с "Матч ТВ" тоже прокомментировал ситуацию.

Могу пожелать только здоровья. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья! Чтобы все было хорошо. Молимся за здоровье Татьяны Анатольевны.
Дмитрий Губерниев
спортивный комментатор

В свою очередь, олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова и вовсе была застигнута врасплох новостью о госпитализации своей экс-наставницы, передает "Спорт-Экспресс".

"Какой ужас! Конечно, мы желаем ей здоровья. Господи, я так расстроилась... Ужасно. Здоровья ей! Пусть держится", – отметила Бестемьянова.

"Чувствую себя нормально"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Тарасова оказалась в больнице как минимум в третий раз за последний месяц. В частности, Татьяна Анатольевна была госпитализирована в начале сентября. При этом источник, знакомый с ситуацией, уверял, что нет причин для беспокойства, потому что тренер проходила плановое обследование. Вскоре ее выписали из больницы.

Однако уже через 10 дней она вновь оказалась в стационаре из-за ухудшения здоровья. Однако через пару дней Тарасова сообщила, что покинула медучреждение и находится дома.

До этого заслуженный тренер СССР попала в реанимационное отделение в середине апреля 2026 года: тогда среди причин назывались осложнения ОРВИ. Вскоре племянник тренера Алексей Тарасов сообщил, что она пошла на поправку и была выписана домой.

В начале мая Татьяна Анатольевна рассказала о своем самочувствии и планах вернуться к активной деятельности после госпитализации.

"Чувствую себя нормально. Мне лучше", – заявила Тарасова.

Также известно о других серьезных проблемах со здоровьем тренера. По данным СМИ, она перенесла сложную операцию на позвоночнике в Германии в 2012-м, а затем последовала длительная реабилитация. Однако впоследствии боли вернулись, из-за чего тренер порой передвигалась с тростью или в инвалидном кресле. В 2022-м СМИ сообщали, что Тарасову госпитализировали из-за проблем со спиной. Помимо этого, в 2024-м стало известно об обострении у заслуженного тренера хронической язвы желудка.

"Это мое призвание"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Татьяна Тарасова родилась в Москве в 1947 году. Ее отец – легендарный хоккейный тренер Анатолий Тарасов, и именно он научил свою дочь кататься на коньках в 5 лет.

Впоследствии Тарасова выступала в парном катании: вместе с Георгием Проскуриным завоевала третье место на чемпионате СССР в 1964-м и второе – на первенстве страны в 1965-м. Однако в 19 лет Тарасова была вынуждена завершить спортивную карьеру из-за серьезной травмы плеча.

Впоследствии занялась тренерской деятельностью и стала одним из наиболее успешных специалистов по фигурному катанию в мире. Ее подопечные завоевали в общей сложности 8 золотых олимпийских медалей и 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы.

С 1996-го по 2005-й жила и работала в США. Впоследствии вернулась в Москву, где стала тренером-консультантом Федерации фигурного катания России. Помимо этого, она занялась телевизионными ледовыми шоу.

Тарасова введена в Зал Славы мирового фигурного катания. Награждена несколькими орденами, в том числе Дружбы народов и "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Татьяна Анатольевна заявила порталу Vseprosport.ru в 2024-м, что ни разу не усомнилась в выборе профессии.

Я с 19 лет занимаюсь тренерской деятельностью и сразу же поняла, что это мое призвание. По ходу карьеры ни разу не было даже мысли, что я неправильно выбрала дело своей жизни. Получаю удовольствие буквально от всего. Это и педагогическая работа, и творческая. Колоссальное общение с музыкой, которую надо слушать ежедневно.
Татьяна Тарасова
мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР

Тарасова добавила, что ей как тренеру радостно наблюдать за успехами подопечных и развитием их способностей. Помимо этого, она отметила, что ей приходится постоянно и многому учиться, изучать новые направления и следить за современными тенденциями.

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