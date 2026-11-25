Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы, несмотря на продолжающийся снегопад. На 15:00 по московскому времени из этих авиагаваней вылетели 538 рейсов, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Более чем на два часа задержаны 40 самолетов, отменены 37 рейсов. При задержках авиакомпании обязаны обслуживать пассажиров по федеральным авиационным правилам (ФАП-82). Правила предусматривают, в частности, напитки и питание, а также размещение пассажиров в гостинице.

К обслуживанию воздушных судов и пассажиров привлечен дополнительный персонал. Сотрудники аэропортов работают в усиленном режиме и располагают всеми необходимыми ресурсами для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

На взлетно-посадочных полосах проводят регулярные контрольные чистки и обрабатывают их реагентами, чтобы обеспечить нормативный коэффициент сцепления. Приоритетом остается безопасность полетов.

Минтранс, Росавиация и Ространснадзор держат работу воздушного транспорта в Московском регионе на особом контроле.

Сильный снегопад начался в Москве 24 ноября. В результате высота снежного покрова в городе местами достигла 18 сантиметров, а в Подмосковье этот показатель составил 20 сантиметров.

Осадки в столице, как ожидается, прекратятся после 15:00–18:00 25 ноября. Прирост снежного покрова составит не более 1–2 сантиметров.

На фоне ухудшения погоды в регионе объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до 26 ноября. При этом в центральной России до конца недели прогнозируются низкие температуры.

