Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Amazon MGM Studios, Frenesy Film Company, Heyday Films

Фильм "Искусственный интеллект", в котором одну из главных ролей исполнил российский актер Юра Борисов, включен в перечень картин, способных побороться за номинацию на "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм в жанрах комедия или мюзикл". Об этом сообщило издание Variety.

По информации издания, речь идет о 84-й церемонии вручения премии. В списке возможных номинантов в этой категории – 43 кинокартины.

Режиссером картины стал итальянец Лука Гуаданьино. Премьера прошла в октябре на Нью-Йоркском кинофестивале.

Кроме того, Борисова планируют выдвинуть на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль". Фильм тоже планируют представить во всех основных категориях. Сам Борисов назвал чудом новости о своей вероятной номинации за роль сооснователя OpenAI.

"Искусственный интеллект" выйдет в российский кинопрокат 21 января. В основе сюжета лежит история создания компании OpenAI. Главный герой – молодой ученый Илья Суцкевер, которого сыграл Борисов. Он объединяет усилия с опытным игроком Кремниевой долины Сэмом Альтманом, которого играет Эндрю Гарфилд, и другими предпринимателями-идеалистами.

