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Первый грузовой поезд из России в Пакистан отправится в скором времени. Об этом заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари по итогам 11-го заседания российско-пакистанской межправкомиссии в Москве.

По его словам, прямое железнодорожное сообщение между странами должны были запустить еще в феврале 2026 года, однако запуск пилотного грузового поезда был отложен по ряду причин пакистанской стороной.

Ранее пассажирское железнодорожное сообщение возобновили между Пекином и Иркутском после шестилетнего перерыва. Первый состав из столицы Китая, который проследует через Монголию, отправился в путь 25 ноября.

В дальнейшем поезда будут отправляться раз в неделю в каждом направлении. Составы из Пекина начнут выезжать по средам, а из Иркутска – по субботам.

