Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московская городская дума приняла закон о бюджете столицы на 2027 год, а также плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба МГД.

В частности, на 2027 год доходы запланированы в размере 5,938 триллиона рублей, а расходы – 6,589 триллиона. Дефицит составит 651 миллиард рублей, или 11% к доходам бюджета.

Социальные расходы, к которым относятся ассигнования на соцподдержку, здравоохранение, образование, культура, спорт и другие социальные мероприятия, займут половину расходов бюджета, или 3,2 триллиона рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) финансирование социальной сферы достигнет 3,7 триллиона рублей.

В этот же день МГД в третьем чтении приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год. Бюджет фонда на следующий год запланирован на сумму 596,8 миллиарда рублей, что на 7,8% больше показателей текущего года. На 2028 год показатели предусмотрены на уровне 631,9 миллиарда рублей, а на 2029 год – 667,8 миллиарда рублей.