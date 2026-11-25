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До конца ноября в Москве покажут балет "Ромео и Джульетта", мюзикл "Снежная королева", спектакль "Левша" и проведут литературную программу по басням Ивана Крылова. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

26 ноября в Московском международном доме музыки представят неоклассический балет "Ромео и Джульетта" в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Музыкальной основой станет авторская редакция произведения Сергея Прокофьева, восстановленная дирижером Геннадием Рождественским. Постановка сочетает образность ренессансной фрески с психологизмом искусства XX века.

28 ноября в "Музыкальной квартире на Тверской" состоится литературный час, посвященный басням Ивана Крылова. В программу войдут как широко известные, так и редко читаемые произведения. Среди персонажей – Лисица, Ворона, Мартышка, Лебедь, Рак и Щука.

29 ноября в Московском международном доме музыки покажут мюзикл "Снежная королева" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Постановку Элеоноры Шумиловой посвятили истории Герды, чьи вера, мужество и любовь помогли разрушить чары Снежной королевы.

В тот же день в киноконцертном зале "Эльдар" представят спектакль по мотивам произведения Николая Лескова. Зрителям расскажут историю тульского мастера Левши, который подковал блоху.

Билеты на мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее столичные театры подготовили афишу с яркими хореографическими номерами, включая канкан, чечетку и казачьи пляски. Зрители смогут увидеть танцевальные традиции в спектаклях "Бабий бунт в нашем колхозе" и "Зимний вечер в Шамони", где артисты исполняют номера в горнолыжных костюмах.