Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы​

Участок автомобильной дороги М-12 "Восток" до Тюмени построен, трассу готовят к открытию, сообщил на правительственном часе в Госдуме заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Дорога до Тюмени уже построена", – сказал он.

Общая протяженность скоростной трассы составляет 2,7 тысячи километров. Дорога оборудована освещением, не имеет светофоров и включает от четырех до восьми полос движения.

По словам Хуснуллина, работа над масштабными проектами не прекращается. В их числе – транспортный коридор Запад – Восток.

Ранее вице-премьер рассказал об открытии крупнейших в России электрозарядных комплексов на подмосковном участке трассы М-11 "Нева". Они расположены в Солнечногорске и оснащены установками мощностью от 150 до 210 киловатт, способными оперативно заряжать электромобили и электробусы.

