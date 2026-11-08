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08 ноября, 08:21

Транспорт

"Автодор" допустил использование других мелодий для музыкальной разметки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Использовать другие произведения для музыкальной разметки на скоростных дорогах технически возможно, но каждое из них потребует отдельного математического расчета. Об этом ТАСС сообщили в госкомпании "Автодор".

Сейчас экспериментальная музыкальная разметка воспроизводит мелодию "Калинка-малинка" на четырех участках трасс М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Они расположены в Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях.

Чтобы трасса "зазвучала", для каждой композиции разрабатывают уникальный "дорожный штрихкод". Он задает геометрию линий разметки, ширину полос и расстояние между ними – именно от этих параметров зависит, как шум от движения автомобиля преобразуется в мелодию.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин пояснял, что подобные обозначения появляются на дороге, чтобы не дать автомобилистам уснуть во время пути. Вместе с тем они повышают внимание водителей и приводят к снижению аварийных случаев.

В России построили уникальную "музыкальную дорогу"

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