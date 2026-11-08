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Telegraph: Макрон имеет тайный бункер на случай захвата Елисейского дворца

Стало известно о тайном бункере Макрона на случай захвата Елисейского дворца

Фото: depositphotos/vverve

У президента Франции Эммануэля Макрона есть тайный бункер за пределами Парижа, куда он сможет эвакуироваться, если протестующие возьмут штурмом Елисейский дворец. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на книгу La Nouvelle Armée des Ombres ("Новая армия теней") журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено.

По данным авторов, к подготовке такого плана частично подтолкнули протесты "желтых жилетов" в 2018 году, когда Макрон подвергся нападению разъяренных демонстрантов.

Французские власти, как утверждается в книге, опасаются, что победа на выборах партии "Национальное объединение", лидером которой является Марин Ле Пен, спровоцирует третью волну уличных протестов со стороны тех, кто не примет результат.

Приход к победе основателя "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, в свою очередь, может вызвать "пассивное сопротивление" полиции.

Ссылаясь на высокопоставленные источники, журналисты пишут, что глава полиции Парижа Патрис Фор неоднократно проводил совещания о возможном восстании, а спецназ прорабатывал варианты применения своих сил для защиты парламента.

Во Франции с середины октября проходят массовые акции протеста. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Во время манифестаций 31 октября и в ночь на Хеллоуин в Париже задержали около 779 человек. К протестам присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования. В коммуне Гап участники манифестации против роста стоимости жизни сожгли чучело Макрона.

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