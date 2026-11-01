Marseillaise: протестующие на юго-востоке Франции сожгли чучело Макрона

Фото: presstv.co.uk

В коммуне Гап на юго-востоке Франции участники манифестации против роста стоимости жизни сожгли чучело президента Эммануэля Макрона, сообщило французское издание Marseillaise.

По информации газеты Dauphine Libere, за акцией наблюдали около 100 человек. Чучело закрепили на тележке из продуктового магазина. На ней также был плакат с надписью "Не покойся с миром". После поджога участники стали водить хоровод вокруг горящего чучела. Видеозапись произошедшего издание опубликовало в соцсети X.

С середины октября во Франции проходят массовые акции протеста. Демонстрации в Париже, Марселе и Лионе сопровождались столкновениями с полицией, применением слезоточивого газа, погромами и разграблением магазинов.

Во время манифестаций 31 октября и в ночь на Хэллоуин в Париже задержали около 779 человек. Кроме того, к протестам присоединились профсоюзы, сторонники движения "желтых жилетов", а также студенты и школьники, недовольные ситуацией в сфере образования.

