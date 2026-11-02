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02 ноября, 10:13

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"Ведомости": "Ростелеком" работает над созданием подземных ЦОД

"Ростелеком" работает над созданием подземных ЦОД – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Ростелеком" работает над созданием подземных центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на одного из топ-менеджеров компании.

Оператор ведет переговоры о создании такого ЦОДа с "Норникелем". По словам собеседника журналистов, подобные объекты станут наиболее защищенными, поскольку получат три уровня защиты.

Первый уровень – резервная площадка, на которой разместят копии данных на случай повреждения основной инфраструктуры. Второй предполагает переход к распределенной архитектуре: вычислительные мощности и сервисы предлагается размещать на нескольких географически разнесенных площадках. Третий уровень – заглубленное размещение ЦОДов с учетом наиболее серьезных сценариев угроз.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать ЦОД в отработанных угольных карьерах. Он пояснил, что такая мера поможет в экономии долгосрочных инвестиций в создание или покупку активов, а также в регулярных затратах на поддержание текущей жизни компании.

При этом в самом "Ростелекоме" говорили о необходимости создать дата-центры "судного дня", с помощью которых можно будет восстанавливать работу сервисов из резервных копий. Потребность в подобных площадках уже назрела, указывали в компании.

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