Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 09:24

Транспорт

Лекция о развитии столичного метро во второй половине ХХ века пройдет в Москве

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Бесплатная лекция о развитии столичного метрополитена во второй половине ХХ века пройдет 5 ноября в 19:00 в Центре перспективных разработок московского транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие состоится по адресу улица Ивана Франко, дом 14. С участниками пообщается инженер, историк метро и экскурсовод проекта "Экскурсии в метро" Владимир Горайчук.

Слушателям расскажут, на какой станции после многолетнего перерыва вновь появились архитектурные излишества, а также объяснят, как строилась первая односводчатая платформа мелкого заложения. Отдельное внимание уделят происхождению неофициального названия "сороконожки", которое закрепилось за некоторыми объектами подземки.

Помимо этого, участники узнают о малоизвестных эпизодах строительства. В частности, лектор расскажет, какое неожиданное препятствие осложнило работу специалистам при возведении тоннелей Рижского радиуса и каким образом удалось решить проблему.

Чтобы попасть на лекцию, горожане должны зарегистрироваться до 23:59 4 ноября. При этом регистрация может быть закрыта раньше этого времени, если все места быстро разберут. С собой необходимо будет взять паспорт.

Вместе с тем жителям столицы доступны аудиоэкскурсии на сайте проекта "Путешествия по Москве на трамваях". Достаточно просто взять смартфон, наушники и сесть на один из трамвайных маршрутов. Интересно будет совместить поездку с прогулками по парку "Сокольники" и Измайловскому парку.

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