Трамваи снова начнут ходить до метро "Сокол" с 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение трамваев до станции метро "Сокол" восстановят по выходным дням с 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Таким образом, маршруты № 6, 15, 23, 28, 30 и 31 снова будут работать в обычном режиме.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении в Москве многолетнего проекта по обновлению трамвайного парка. Всего на 36 столичных маршрутов вышли свыше 600 трамваев нового поколения.

Новые модели были созданы по заказу правительства Москвы специально для городской транспортной системы. Производятся вагоны в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.