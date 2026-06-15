Собянин: Москва завершила многолетний проект обновления трамвайного парка

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве завершили многолетний проект обновления трамвайного парка, сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, сегодня на городских маршрутах курсируют более 600 трамваев нового поколения, что позволило полностью обновить подвижной состав на всех 36 трамвайных маршрутах.

"С 2017 года на линии вышли 464 трехсекционных "Витязей-Москва" и 140 односекционных вагонов "Львенок-Москва", – заявил мэр.

Новые модели были созданы по заказу правительства Москвы специально для столичной транспортной системы. Производство полностью локализовано в России – вагоны выпускаются в Энгельсе Саратовской области, Твери и Санкт-Петербурге.

Трамваи оснащены низким полом, что делает поездки удобнее для пожилых пассажиров, родителей с детскими колясками и маломобильных граждан. В салонах предусмотрены просторные площадки для колясок и велосипедов, системы климат-контроля, разъемы для зарядки гаджетов и медиаэкраны, которые информируют о маршруте и транслируют городские новости.

Обновление позволило не только повысить комфорт, но и увеличить вместимость вагонов. "Витязь-Москва" рассчитан на 170 пассажиров, а "Львенок-Москва" – на 110 человек.

Особое внимание уделено развитию технологий автономного хода. Все "Львята" и часть "Витязей" – всего 120 вагонов – способны преодолевать более четырех километров без контактной сети. Благодаря этому в городе удалось запустить первые в современной истории Московские трамвайные диаметры, которые связывают удаленные районы без необходимости строительства дополнительных проводных линий в центре.

На общем участке маршрутов Т1 и Т2 между станциями метро "Красносельская" и "Тульская" интервал движения составляет около трех минут, что сопоставимо с показателями метрополитена.

Несмотря на завершение обновления парка, развитие трамвайной системы продолжается. В дальнейшем все больше вагонов будут оснащать автономным ходом, что позволит создавать новые маршруты в разных районах столицы.

Отдельное направление – внедрение беспилотных технологий. Сейчас на улицах Москвы работают четыре беспилотных трамвая, часть из них проходит испытания, другие – уже перевозят пассажиров по маршруту от станции метро "Щукинская" до района Строгино. До конца года их количество планируют увеличить до 15, а к 2030 году беспилотными должны стать около двух третей всего трамвайного парка столицы.

По словам мэра, Москва продолжит внедрять современные технологические решения, чтобы городской транспорт оставался комфортным, экологичным, безопасным и удобным для пассажиров.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что число поездок на наземном транспорте Москвы в будний день достигло 5 миллионов, что стало новым рекордом с 2020 года. Заммэра Максим Ликсутов связал результат с комплексным развитием маршрутной и уличной сети, запуском трамвайных диаметров Т1 и Т2, возрождением маршрута № 5, а также организацией выделенных полос протяженностью более 500 километров.

