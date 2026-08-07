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07 августа, 18:09

Происшествия

Байкер столкнулся с вороной и получил контузию в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Baza

Мотоциклист пострадал при столкновении с вороной на скорости 270 километров в час во время поездки по Подмосковью. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX со ссылкой на самого байкера.

По словам мужчины, он ехал на высокой скорости и заметил "помеху снизу" – взлетающую птицу. Через долю секунды последовал сильнейший удар в голову. Несмотря на потерю координации и отсутствие видимости, байкеру удалось сохранить равновесие и остановиться.

От удара птицу буквально разорвало. Шлем получил повреждения, визор был разбит. Некоторое время мужчина приходил в себя, затем самостоятельно добрался до дома и оттуда поехал в больницу. Медики диагностировали легкую форму контузии и сильный шум в ушах. Звон не проходил несколько дней, мешая нормально спать.

Ранее несовершеннолетний мотоциклист погиб после столкновения с деревом в Сызранском районе Самарской области. Выяснилось, что подросток 2010 года рождения управлял мотоциклом Kayo и двигался по лесополосе со стороны Октябрьска в направлении Сызрани, когда не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

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