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07 августа, 18:01

Политика

На украинских сухопутных КПП начался коллапс из-за простоя морских портов

Фото: 123RF.com/dovidovicd

Количество грузовых автомобилей, ожидающих выезда с Украины через пункты пропуска, за сутки увеличилось почти на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной электронной системы для грузовиков и автобусов.

С 22 июля порты Большой Одессы – Одесса, Черноморск и Южный – не приняли и не отправили ни одного иностранного грузового судна. Их простой пришелся на разгар уборочной кампании.

Украинские сельхозпроизводители, несмотря на дороговизну альтернативных путей, вынуждены вывозить продукцию через дунайские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, румынский порт Констанца, а также по автомобильным и железным дорогам к западной границе страны.

Сейчас выезда ожидают 7 754 машины. Больше всего автомобилей скопилось на границе с Польшей – 6 835. Далее следуют Словакия и Румыния – 581 и 325 автомобилей соответственно. На самом загруженном КПП Ягодин – Дорохуск стоят 2 950 машин.

Ожидание для груженых фур может составить более 7 суток, для пустых – более 5. Сильнее всего загружены пункты пропуска, которые обслуживают стандартные фуры. Очереди на КПП с ограничением в 7,5 тонны значительно меньше.

Ранее директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что для граждан Украины из гуманитарных соображений сохранится безвизовый режим. Он напомнил, что соглашение стороны подписали в 1997 году, оно представляло важность для поддержания связей между народами, однако по инициативе Киева договор был прекращен в 2023 году.

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