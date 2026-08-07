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Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Сербию не соответствует желанию граждан страны и является результатом давления Евросоюза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший вице-премьер республики, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

"Приезд является результатом давления ЕС и мести за то, что Сербия единственная в Киеве не подписала антироссийскую декларацию, как того требовал ЕС", – отметил Вулин.

По мнению политика, во время визита Зеленского Белград может еще раз четко заявить Киеву, что не введет визы для граждан России, не станет частью антироссийской коалиции и не присоединится к санкциям. Вулин подчеркнул, что даже непризнание Украиной Косова не обязывает Сербию становиться на сторону Киева.

Он также указал, что Белград не продаст ни одного патрона Киеву или любой другой стране, которая могла бы передать сербские боеприпасы "врагам наших русских братьев".

"Сербы любят Россию, и, несмотря на то что в мире нет ни любви, ни чести, это неважно, для нас, сербов, это истина, которая нас определяет", – заключил бывший вице-премьер.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию. Ожидается, что украинский лидер встретится с президентом страны Александром Вучичем.

До этого именно Сербия стала единственным государством – участником июльского саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве, которое отказалось подписывать антироссийскую декларацию. В ней были призывы ужесточить санкции против России, лозунги о продолжении финансовой и военной помощи киевскому режиму, а также о содействии сближению Украины с ЕС и НАТО.

