Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 21:47

Политика

Бывший вице-премьер Сербии заявил, что визит Зеленского является местью ЕС

Фото: ТАСС/Владимир Андреев

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Сербию не соответствует желанию граждан страны и является результатом давления Евросоюза. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший вице-премьер республики, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.

"Приезд является результатом давления ЕС и мести за то, что Сербия единственная в Киеве не подписала антироссийскую декларацию, как того требовал ЕС", – отметил Вулин.

По мнению политика, во время визита Зеленского Белград может еще раз четко заявить Киеву, что не введет визы для граждан России, не станет частью антироссийской коалиции и не присоединится к санкциям. Вулин подчеркнул, что даже непризнание Украиной Косова не обязывает Сербию становиться на сторону Киева.

Он также указал, что Белград не продаст ни одного патрона Киеву или любой другой стране, которая могла бы передать сербские боеприпасы "врагам наших русских братьев".

"Сербы любят Россию, и, несмотря на то что в мире нет ни любви, ни чести, это неважно, для нас, сербов, это истина, которая нас определяет", – заключил бывший вице-премьер.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию. Ожидается, что украинский лидер встретится с президентом страны Александром Вучичем.

До этого именно Сербия стала единственным государством – участником июльского саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве, которое отказалось подписывать антироссийскую декларацию. В ней были призывы ужесточить санкции против России, лозунги о продолжении финансовой и военной помощи киевскому режиму, а также о содействии сближению Украины с ЕС и НАТО.

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика