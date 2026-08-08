Вертолет Sikorsky S-64 с двумя людьми на борту разбился в США

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В американском городе Ричфилд (штат Юта) потерпел крушение вертолет Sikorsky S-64. Об этом РИА Новости сообщил представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Уточняется, что инцидент произошел 7 августа около 10:00 по местному времени (в 19:00 по московскому времени). На борту воздушного судна находились два человека. Другие подробности аварии выясняются.

Ранее два вертолета столкнулись в Греции во время тушения пожара. Инцидент произошел в районе Псатха к западу от Афин.

Всего на борту было 4 человека, по два на каждое воздушное судно. Два человека были найдены живыми, а еще двое – без признаков жизни.