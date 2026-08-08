В ОП предложили оформлять через "Госуслуги" доверенность на ребенка для бабушек

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Родители должны получить возможность оформлять доверенность для бабушек и дедушек на портале "Госуслуги" без визита к нотариусу и лишних расходов. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Сейчас для сопровождения внуков в поездках, при обращении в медицинские учреждения и в других случаях старшему поколению часто требуется нотариально заверенная доверенность от родителей. Эксперт убежден, что цифровизация этого процесса избавит семьи от бюрократических проволочек и финансовых затрат.

Рыбальченко подчеркнул, что на портале необходимо прописать конкретные жизненные ситуации, под которые будет выдаваться такой электронный документ. В первую очередь это важно, когда бабушки и дедушки отправляются с детьми в отпуск или когда внуки приезжают к ним отдохнуть, и старшим родственникам приходится принимать ответственные решения.

Упрощение процедуры, по мнению эксперта, позволит серьезно облегчить жизнь семьи и процесс воспитания.

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