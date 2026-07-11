В ОП предложили ввести дополнительные каникулы для школьников 1–4 классов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительные зимние каникулы с 22 февраля по 1 марта следует ввести для российских школьников 1–4 классов. Об этом РИА Новости сообщил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

По словам собеседника агентства, дополнительный отдых зимой поможет детям восстановить силы в середине учебной четверти. Он отметил, что в зимнее время цены в южных регионах страны ниже, поэтому есть возможность недорого съездить в путешествие и уделить время для познания РФ.

Ранее Минпросвещения РФ предложило для школ, работающих по четвертям, установить осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября 2026 года, зимние – с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027-го, весенние – с 27 марта по 4 апреля 2027-го, летние – с 27 мая по 31 августа 2027-го.

Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября 2026 года, а завершить – 26 мая 2027-го.