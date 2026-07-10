Минэнерго: запрет на экспорт дизеля нужен, чтобы предотвратить ажиотаж

10 июля, 21:24Экономика
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Правительство РФ ввело запрет на экспорт дизельного топлива не потому что оно кончается, а для увеличения запасов и предотвращения ажиотажного спроса. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Сергея Цивилева.
В стране имеется топливо, заверил министр, указав, что сейчас главной задачей является его своевременная доставка до потребителей.
Соответствующие ограничения начали действовать 8 июля в связи с продолжающимися проблемами на топливном рынке, которые сохраняются в России с мая.
В связи с этим правительство поручило профильным ведомствам, региональным администрациям и компаниям из отрасли оперативно реагировать на возможные перебои в поставках топлива и предотвращать их.
Кроме того, было решено значительно увеличить импорт бензина из-за рубежа, включая Индию, и смягчить требования к качеству топлива.
Водители могут узнать о наличии топлива и очередях на АЗС через онлайн-карты