Минэнерго: запрет на экспорт дизеля нужен, чтобы предотвратить ажиотаж

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Правительство РФ ввело запрет на экспорт дизельного топлива не потому что оно кончается, а для увеличения запасов и предотвращения ажиотажного спроса. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго со ссылкой на главу ведомства Сергея Цивилева.

В стране имеется топливо, заверил министр, указав, что сейчас главной задачей является его своевременная доставка до потребителей.

Соответствующие ограничения начали действовать 8 июля в связи с продолжающимися проблемами на топливном рынке, которые сохраняются в России с мая.

В связи с этим правительство поручило профильным ведомствам, региональным администрациям и компаниям из отрасли оперативно реагировать на возможные перебои в поставках топлива и предотвращать их.

Кроме того, было решено значительно увеличить импорт бензина из-за рубежа, включая Индию, и смягчить требования к качеству топлива.