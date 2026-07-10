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10 июля, 19:26

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В Москве пройдет международный форум "Женщина третьего тысячелетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве 18–19 ноября пройдет V Юбилейный Международный форум "Женщина третьего тысячелетия". Мероприятие состоится в Культурном центре Главного Управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУП ДК) при МИД РФ.

Как напомнили организаторы, 2026 год объявлен Годом единства народов России. Поэтому форум станет площадкой для укрепления связей между женщинами разных стран и континентов. Планируется, что его посетят участницы из 89 регионов России, а также стран СНГ, Азии, Африки, Китая и других.

Тема форума – "Женщина третьего тысячелетия: многополярный мир – диалог доверия, инвестиций и культурного единства". Программа объединит стратегические дискуссии, бизнес-практику, технологические треки, туризм, медицинский туризм и выставку достижений "Руками женщины". Также пройдут различные мастер-классы от топ-экспертов.

Основатель форума, президент РОО "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова отметила, что форум – это стартовая площадка для тех, кто готов бросить вызов стереотипам и менять мир.

"Здесь рождаются проекты, которые преобразуют реальность. Ваши идеи, творчество, сила и руки, создающие будущее, – все это нужно планете", – подчеркнула Амирова.

Между тем участие в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре позволяет брендам вывести бизнес на новый уровень. Предприниматели заранее придумывали подарки и мероприятия для гостей. В частности, бренд косметики для волос "Кудрявый метод" участвует в клубе "Москва" уже два года.

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