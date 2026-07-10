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10 июля, 18:10

Общество

В Госдуму внесли проект о раскрытии сведений о составе сигарет и вейпов

Фото: depositphotos/librakv

Правительство предложило раскрывать информацию об ингредиентах сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Соответствующий проект закона внесен в ГД, говорится в думской электронной базе.

Предлагается изменить закон "О коммерческой тайне". В список информации, которую нельзя засекретить под этим предлогом, вошли сведения о наличии веществ, способных усиливать никотиновую зависимость. Речь идет об ингредиентах, которые обладают токсичным воздействием, канцерогенными или мутагенными свойствами.

В пояснительной записке указывается, что потребители табачной продукции не обладают полной информацией о ее ингредиентах. В то же время потребление табака является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому регионы с 1 марта 2027 года смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории. Теперь все субъекты страны смогут до 1 марта 2032 года вводить на своих территориях запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Срок действия запрета должен быть ограничен данным периодом.

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