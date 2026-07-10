Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 19:03 (обновлено 10.07.2026 19:38)

Транспорт

График трамваев в Сокольниках сбился из-за задымления вагона

Фото: телеграм-канал "Москва М125"

На Русаковской улице на востоке Москвы трамваи ходили с отставанием от графика из-за задымления одного из вагонов на маршруте. Об этом сообщает столичный Дептранс.

"На Русаковской улице (в районе остановки "Метро Сокольники") задерживаются трамваи № Т1, 4, 7, 43. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – уточнили в ведомстве.

Крыша трамвая, следовавшего по маршруту № Т1, задымилась примерно в 18:40. В результате случившегося никто не пострадал. Водитель остановил транспортное средство и высадил пассажиров.

Городские службы работают на месте случившегося. По предварительной информации, задымление связано с элементами проводки. Специальная комиссия вместе с компанией, обеспечивающей обслуживание трамваев, выяснят все подробности произошедшего.

Спустя некоторое время Дептранс сообщил, что поврежденный трамвай убрали с путей. Движение по Русаковской улице восстановлено, трамваи ходят штатно.

Ранее стало известно, что трамваи перестанут ходить в центре Москвы в субботу, 11 июля. Это связано с проведением парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре.

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