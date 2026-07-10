10 июля, 19:03 (обновлено 10.07.2026 19:38)Транспорт
График трамваев в Сокольниках сбился из-за задымления вагона
Фото: телеграм-канал "Москва М125"
На Русаковской улице на востоке Москвы трамваи ходили с отставанием от графика из-за задымления одного из вагонов на маршруте. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"На Русаковской улице (в районе остановки "Метро Сокольники") задерживаются трамваи № Т1, 4, 7, 43. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – уточнили в ведомстве.
Крыша трамвая, следовавшего по маршруту № Т1, задымилась примерно в 18:40. В результате случившегося никто не пострадал. Водитель остановил транспортное средство и высадил пассажиров.
Городские службы работают на месте случившегося. По предварительной информации, задымление связано с элементами проводки. Специальная комиссия вместе с компанией, обеспечивающей обслуживание трамваев, выяснят все подробности произошедшего.
Спустя некоторое время Дептранс сообщил, что поврежденный трамвай убрали с путей. Движение по Русаковской улице восстановлено, трамваи ходят штатно.
Ранее стало известно, что трамваи перестанут ходить в центре Москвы в субботу, 11 июля. Это связано с проведением парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре.