10 человек пострадали в ДТП на Нижегородской улице

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Водитель и 9 пассажиров автобуса пострадали в ДТП на Нижегородской улице. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы в MAX.

По предварительным данным, в районе дома 14 водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с автобусом. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.

В свою очередь, в столичном Дептрансе уточнили, что авария с участием автобуса маршрута е70 случилась около 07:23 на Нижегородской улице, в районе дома 9гс1. По данным департамента, "Газель" грубо нарушила правила движения. Резким маневром водитель машины подрезал автобус.

В настоящее время на Нижегородской улице около дома 9Г в сторону центра движение транспорта временно затруднено. Дептранс рекомендовал выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу. Водителей призвали к внимательности, а также посоветовали использовать навигатор в пути.

Ранее ДТП произошло на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе станции МЦД Перерва. В Проектируемом проезде № 395 столкнулись две машины, из-за чего движение было затруднено на 1,3 километра.

До этого авария с участием двух автомобилей случилась на Живописном мосту. По информации журналистов, столкнулись самосвал Mercedes и "Газель". В результате водитель последнего транспортного средства получил черепно-мозговую травму и перелом грудной клетки, его госпитализировали.