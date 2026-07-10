Жители Тимирязевского района Москвы отправили бойцам около 25 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба префектуры Северного административного округа города Москвы

Активисты объединения "Все для победы" из Тимирязевского района с января 2026 года осуществили восемь рейсов в зону специальной военной операции. Суммарный вес переданного груза превысил шесть тонн. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По данным штаба, с момента начала работы в 2023 году организовано 24 выезда. Общий объем доставленной помощи за этот период составляет около 25 тонн.

Штаб основали супруги Сергей и Светлана Абельцевы. Более года назад Абельцев ушел на фронт добровольцем и в настоящее время находится в зоне СВО.

Работа штаба построена на взаимодействии с организациями-партнерами. После получения заявок от подразделений волонтеры распределяют задачи. Компании помогают в закупке оборудования: раций, ноутбуков, специализированных аптечек. Одно из предприятий передало бойцам костюмы и непромокаемую обувь.

В перечень регулярно направляемых грузов входят средства связи, аккумуляторные зарядные устройства, мониторы для отслеживания дронов, автозапчасти, продукты длительного хранения, медикаменты и стройматериалы. На данный момент штаб оказывает поддержку более чем 10 воинским частям. Всего в деятельности объединения приняли участие свыше 2 600 человек.

К сборам подключены жители района, члены Молодежной палаты и общественные советники. Так, семья Крючковых на постоянной основе обеспечивает подразделения оборудованием связи: антеннами, радиостанциями, роутерами и проводами. Пенсионеры вяжут теплые вещи, остальные жители передают продукты и предметы первой необходимости. Дети и взрослые направляют военнослужащим письма поддержки.

В настоящее время формируется следующий гуманитарный конвой, его отправка запланирована на сентябрь. Пункт приема помощи работает по адресу: улица Костякова, дом 6/5. Для координации действий можно обратиться в управу Тимирязевского района по адресу Астрадамский проезд, дом 4.

Кроме того, с февраля 2022 года в рамках проекта "Москва помогает" было собрано уже свыше 1,9 тысячи тонн гуманитарного груза – это более 5,1 миллиона единиц необходимых товаров. Данная помощь предназначена для жителей новых и приграничных регионов России, а также участников специальной военной операции.