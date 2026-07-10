Шесть коммерческих помещений выставлены на торги в районе Солнцево

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Шесть коммерческих помещений выставили на открытые торги в новом жилом комплексе района Солнцево. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов составляет от 86,2 до 182,2 квадратного метра. В помещениях можно открыть магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другое.

"Солнцево – зеленый район с современной инфраструктурой на западе Москвы. Эта территория активно застраивается новыми домами, а значит – есть необходимость в обеспечении потребностей их жильцов: открытии новых торговых точек, заведений общепита, центров оказания различных услуг", – отметил Пуртов.

Объекты расположены по адресу Родниковая улица, дом 5а. Помещения находятся на первом этаже жилого дома и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в аукционах завершится 10 июля, сами торги проведут 17-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

В столице за первые шесть месяцев 2026 года реализовали 113 нестационарных торговых объектов (НТО). Их площадь составила 4,7 тысячи "квадратов". Больше всего реализованных НТО находится в ЮАО, также в топ-5 вошли ЦАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО. При этом самыми востребованными оказались объекты для продажи продуктов питания.