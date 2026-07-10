Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 08:49

Город

Шесть коммерческих помещений выставлены на торги в районе Солнцево

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Шесть коммерческих помещений выставили на открытые торги в новом жилом комплексе района Солнцево. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Площадь объектов составляет от 86,2 до 182,2 квадратного метра. В помещениях можно открыть магазины, салоны красоты, пункты выдачи заказов и другое.

"Солнцево – зеленый район с современной инфраструктурой на западе Москвы. Эта территория активно застраивается новыми домами, а значит – есть необходимость в обеспечении потребностей их жильцов: открытии новых торговых точек, заведений общепита, центров оказания различных услуг", – отметил Пуртов.

Объекты расположены по адресу Родниковая улица, дом 5а. Помещения находятся на первом этаже жилого дома и имеют отдельные входы. Прием заявок на участие в аукционах завершится 10 июля, сами торги проведут 17-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

В столице за первые шесть месяцев 2026 года реализовали 113 нестационарных торговых объектов (НТО). Их площадь составила 4,7 тысячи "квадратов". Больше всего реализованных НТО находится в ЮАО, также в топ-5 вошли ЦАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО. При этом самыми востребованными оказались объекты для продажи продуктов питания.

"Торги Москвы": НТО в парках

Читайте также


городнедвижимость

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика