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10 июля, 09:21

Экономика

Москва сэкономила более 19 млрд руб на экспертизе цен в госзакупках с начала 2026 года

Фото: foto.mos.ru

Москва сэкономила более 19 миллиардов рублей благодаря использованию технологии формирования и экспертизы начальных максимальных цен контрактов (НМЦК (Д)), которые заключаются для нужд городских заказчиков в системе госзакупок. Об этом заявила заммэра Мария Багреева.

Оценка НМЦ, по ее словам, была создана для помощи городским властям по снижению расходов и созданию практики обоснованного расчета цен для госзаказчиков. За первые полгода 2026-го эксперты выдали 1 124 заключения на сумму закупок 537,4 миллиарда рублей.

"По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить их и сэкономить 19,1 миллиарда рублей бюджетных средств", – отметила вице-мэр.

При этом всего в период с 2015 года по 30 июня 2026-го было выдано более 49 тысяч экспертных заключений по госзакупкам на общую сумму свыше 11 триллионов рублей. Благодаря экспертизе НМЦК (Д) сэкономить удалось 595,9 миллиарда рублей.

С 1 июня экспертизу НМЦК (Д) в Москве по всем предметам закупок выполняет департамент экономической политики и развития. Экспертиза цен является эффективным инструментом для оптимизации бюджетных расходов.

Проверка достоверности определения НМЦК (Д) обязательна для контрактов дороже 30 миллионов рублей, осуществляющихся в рамках 44-ФЗ, а также для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей – в случае закупки по 223-ФЗ.

Ранее сообщалось, что стоимость строительных проектов в Москве в январе – мае 2026 года по результатам государственной экспертизы снизилась на 16%. Экономия составила 64 миллиарда рублей, из которых 53 миллиарда пришлось на бюджетные проекты, а 11 миллиардов – на проекты с городским участием.

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