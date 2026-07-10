Очевидцы рассказали о ДТП с автобусом на Нижегородской улице в Москве

Фото: Москва 24

Водитель "Газели" "подрезал" общественный транспорт, перестраиваясь с левой полосы. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказали очевидцы ДТП с автобусом на Нижегородской улице.

"Удар был очень сильным", – добавили очевидцы.

По их словам, они живут в соседнем доме, и звук, возникший при аварии, напугал их настолько, что они выбежали на улицу.

На водителе "Газели" после случившегося "не было лица", отметили свидетели аварии. По их мнению, он не ожидал, что в результате его действий будет столько пострадавших.

ДТП произошло утром 10 июля. Водитель "Газели" грубо нарушил ПДД, подрезав автобус, из-за чего тот выехал на тротуар и столкнулся с препятствием. Прокуратура уже взяла установление обстоятельств ДТП под свой контроль.

Точное количество пострадавших еще уточняется. По данным Госавтоинспекции, помимо водителя автобуса, пострадали еще 9 пассажиров. Мосгортранс заявил, что окажет им всю необходимую помощь.

