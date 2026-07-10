ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей

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Банк России 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствуют образцу номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

На оборотной стороне размещено стилизованное изображение карты ЦФО по аналогии с оформлением ранее выпущенных в обращение модернизированных банкнот номиналом 5 000 рублей выпуска 2023 года и 1 000 рублей выпуска 2025-го.

В ЦБ напомнили, что купюра 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством платежа и обязательна к приему без ограничений при оплате любых видов товаров и услуг.

Новое голосование за дизайн банкноты номиналом 500 рублей может пройти осенью этого года, рассказал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он предположил, что Центробанк к этому хорошо подготовится и проблем не возникнет.