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10 июля, 09:41

Политика

СК завершил расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки

Фото: youtube.com/@MackNack (Майкл Наки признан в РФ иноагентом)

В Москве завершено расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Блогер заочно обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Дело в отношении Наки открыли в марте 2026 года. По данным следствия, не позднее мая 2024-го он опубликовал в интернете информацию, направленную на призывы к действиям против безопасности РФ.

Кроме того, в августе 2023 года блогера заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. В декабре того же года Наки оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган.

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