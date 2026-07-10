СК завершил расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки

Фото: youtube.com/@MackNack (Майкл Наки признан в РФ иноагентом)

В Москве завершено расследование уголовного дела против блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Блогер заочно обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России.

Дело в отношении Наки открыли в марте 2026 года. По данным следствия, не позднее мая 2024-го он опубликовал в интернете информацию, направленную на призывы к действиям против безопасности РФ.

Кроме того, в августе 2023 года блогера заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о дискредитации ВС РФ. В декабре того же года Наки оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за непредоставления отчетности иноагента в уполномоченный орган.