Фестиваль "Моспитомец" перенесли из-за неблагоприятной погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Проведение фестиваля "Моспитомец" перенесут на другую дату из-за сложных погодных условий. Решение принято для обеспечения безопасности гостей, волонтеров, специалистов приютов и животных, которые должны были принять участие в выставке-пристройстве. Об этом сообщила в МАХ пресс-служба КГХ Москвы.

"Новую дату проведения фестиваля объявим в ближайшее время", – говорится в сообщении.

В рамках события запланированы выставка животных из городских приютов, лекции и мастер-классы проекта "Школа ответственного хозяина", тематический пет-квиз, теневой спектакль "Кошкин дом", показательные выступления кинологов Пожарно-спасательного центра Москвы и благотворительная акция "Будка желаний".

На фестиваль должны приехать более 40 собак и кошек, которые ищут новый дом. Посетители смогут познакомиться с питомцами, пообщаться с волонтерами и специалистами, пройти собеседование и оформить договор ответственного содержания.

Новые владельцы животных получат подарки от партнеров фестиваля – производителей кормов премиум- и суперпремиум-класса Buddy&Sol и SIRIUS, а также наборы от сети зоомагазинов "Четыре лапы".

Выбрать питомца до начала фестиваля можно через сервис "Моспитомец". Там доступны анкеты животных из городских приютов с фотографиями и описанием характера. При желании познакомиться с понравившимся питомцем можно нажать кнопку "Записаться" и договориться о встрече непосредственно в приюте.

Перенос фестиваля также дает больше времени для подготовки подарков в рамках акции "Будка желаний". Для животных из городских приютов можно собрать корм, лакомства, игрушки, поводки, шлейки, ошейники и другие необходимые вещи. Список желаний опубликован на странице фестиваля во "ВКонтакте". Все собранные подарки передадут питомцам, которые ждут новых хозяев.

Ранее в каталоге сервиса "Моспитомец" опубликовали более 500 новых анкет собак и кошек из 13 городских приютов. Пользователи смогут найти питомца по фильтрам и пройти быстрый тест на совместимость, а затем записаться на встречу в приют. Всего в каталоге уже более 1,5 тысячи анкет.