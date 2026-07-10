"Комариная буря" возможна в Москве к концу июля

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Снижение численности комаров в столице в первой половине июля оказалось временным, уже в конце месяца активность насекомых может значительно увеличиться. Об этом Агентству "Москва" сообщил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

По словам специалиста, комаров в начале июля действительно стало меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как отметил эколог, это лишь временное затишье.

"В ближайшие две недели в случае высоких температур природа наверстает упущенное", – рассказал Вольпин.

Эксперт объяснил, что на сокращение численности насекомых повлияли погодные условия. Для размножения комарам нужна не только высокая температура, но и наличие стоячей воды.

По словам Вольпина, май и начало июня в Москве были жаркими, однако осадки выпадали неравномерно – сильные, но короткие ливни не успевали сформировать подходящие условия для развития личинок. Временные водоемы, лужи и емкости с водой быстро пересыхали, из-за чего часть личинок не успевала превратиться во взрослых насекомых.

Полный цикл развития комара занимает от 5 до 10 дней. Сейчас, отметил эколог, идет активный выплод насекомых.

Вольпин добавил, что из-за накопившейся за последние дни влаги рост популяции может начаться уже в конце следующей недели. Пик активности комаров, по его словам, традиционно ожидается в конце июля – начале августа. В этот период к погодным условиям добавится снижение числа естественных врагов насекомых, что может привести к заметному увеличению количества гнуса.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что человек заражается паразитами через укусы комаров, внутри которых развиваются личинки дирофилярий. Заболевание начинается в подкожной клетчатке в разных частях тела, на слизистых оболочках, а также в конъюнктиве глаза. Для уничтожения комаров в помещениях гражданам посоветовали использовать электрофумигаторы.