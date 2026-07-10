Врач Уланкина: посещение бани в жару может нанести вред здоровью

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Посещение бани в жаркую погоду может стать серьезной нагрузкой для организма, поскольку тело и без того работает в усиленном режиме из-за высокой температуры воздуха. Об этом газете "Известия" рассказала врач Ольга Уланкина.

По словам специалиста, в жару для поддержания нормальной температуры тела организм усиливает работу системы терморегуляции: сердце перекачивает больше крови, сосуды кожи расширяются, а потоотделение увеличивается. Баня в таких условиях создает дополнительную нагрузку.

Во время парения температура тела продолжает повышаться, вместе с потом человек теряет жидкость и электролиты. При этом расширение сосудов может привести к снижению давления, а сердцу приходится работать интенсивнее. Если обычно организм здорового человека справляется с такими изменениями, то в сильную жару его компенсаторные возможности становятся ниже.

Особенно осторожными, по словам врача, должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо контролируемой гипертонией, нарушениями ритма сердца и тяжелыми болезнями легких. Также баня противопоказана при острых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой или выраженным обезвоживанием.

Уланкина рекомендует ориентироваться на самочувствие и не находиться в парной слишком долго. Оптимальным вариантом она назвала несколько заходов по 5–10 минут. При головокружении, слабости, тошноте, одышке, учащенном сердцебиении или потемнении в глазах процедуру следует сразу прекратить.

Врач также напомнила о необходимости восполнять потерю жидкости. Перед и после бани лучше пить воду или травяной чай небольшими порциями. Алкоголь при этом противопоказан, поскольку он усиливает обезвоживание, нарушает терморегуляцию и повышает нагрузку на сердце.

Еще одной ошибкой специалист назвала резкое охлаждение после парной. Прыжки в ледяную купель или обливание холодной водой без подготовки могут вызвать спазм сосудов и резкие перепады давления.

По словам Уланкиной, контрастные процедуры подходят только тем, кто регулярно занимается закаливанием. Остальным после бани лучше постепенно охлаждаться, например принять прохладный, но не ледяной душ.

Ранее в Минздраве России предложили направлять мужчин, регулярно посещающих бани, сауны и иные места с повышенной температурой окружающей среды, на исследование качества спермы и консультацию к врачу-урологу. При этом давать пациенту соответствующие направления для оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья рекомендуется, если он укажет в анкете, что часто посещает перечисленные места.