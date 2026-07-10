ВС РФ с помощью "Герберы сикер" поразили пункт дислокации ВСУ у Доброполья

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Армия России с помощью ударных беспилотников "Гербера сикер" поразила место запуска БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, удар нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов по ранее обнаруженным объектам в тылу противника.

"Объективным контролем зафиксировано успешное поражение целей", – сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее вражеские БПЛА атаковали два танкера в Таганрогском заливе, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека пострадали, им оказали помощь, однако они отказались от госпитализации. При этом розлива нефтепродуктов не произошло – танкеры были пустые.