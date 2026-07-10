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10 июля, 08:34

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ТАСС: число пострадавших в ДТП на Нижегородской улице увеличилось до 14 человек

Число пострадавших в ДТП на Нижегородской улице увеличилось до 14 человек – СМИ

Фото: Москва 24

Количество пострадавших в ДТП на Нижегородской улице увеличилось до 14 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным СМИ, автобус столкнулся с автомобилем "Газель", после чего врезался в рекламный щит.

Среди пострадавших – водитель автобуса. В настоящий момент состояние пострадавших устанавливается.

Авария произошла утром в пятницу, 10 июля, около 07:23 на Нижегородской улице, в районе дома 9гс1. По информации столичного Дептранса, "Газель" грубо нарушила правила движения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сейчас на Нижегородской улице около дома 9Г в сторону центра движение транспорта временно затруднено. Дептранс рекомендовал выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.

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